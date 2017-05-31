МИД: Пять молдавских дипломатов должны покинуть Россию

Пять сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве должны покинуть Россию в течение трех суток, сообщает 31 мая официальный сайт МИД России.

Решение было принято в качестве ответа на высылку пяти российских дипломатов из Молдавии. Соответствующая нота была вручена ведомством послу Молдавии в России, который для этого был приглашен в МИД.

"31 мая советник-посланник Посольства Республики Молдова в Российской Федерации Н.Мыйня был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота, в которой указывается, что в ответ на высылку 29 мая пяти российских дипломатов из Кишинева, пять сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве объявлены «persona non grata», и им предписано покинуть территорию Российской Федерации в трехдневный срок" – говорится в сообщении.

В министерстве также выразили надежду на осознание властями Молдавии контрпродуктивности собственных действий.