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11:31
23.06.2017
Викторины
23.06.2017 09:49
Тест: Взяли бы вас в таксисты?
Материал публикуется в партнерстве с
таксомоторной компанией ТаксовичкоФ
Новости компаний
23.06.2017 10:28
«Эталон ЛенСпецСМУ» отремонтирует дорогу на Русановской улице
«Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») приступило к ремонту дорожного полотна Русановской улицы в ЖК «Ласточкино гнездо».
22.06.2017 19:00
Tele2 договорилась с Apple
Tele2 и Apple заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития услуг связи. Партнерство позволит усовершенствовать качество работы устройств iPhone в сети оператора, а также обеспечит возможности проведения совместных маркетинговых акций.
22.06.2017 15:17
MASTER Серебристый бульвар 19 начинает подниматься над уровнем земли
MASTER девелопмент завершает бетонирование стен паркинга подземной части.
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11:03
У водителя маршрутки в Морозовке найдена запрещенная литература
10:57
В Петербурге кафе запретят торговать алкоголем в таре по ночам
10:51
Петербуржец отобрал у знакомого трофейный «Вальтер»
10:45
Проезду под мостом на Боровой снова мешают, но теперь не фура
10:39
Домушник лишил главу православного издательства имущества на полмиллиона
10:33
Начальник разведки 54-й мехбригады ВСУ погиб в бытовой драке в Киеве
10:27
Финны намерены побить мировой рекорд по массовому танцу
10:21
Польша возобновила прием российского газа
10:15
Петербуржцев приглашают на благотворительный детский концерт «Сказки Пушкина»
10:09
Шестиклассница дважды стала жертвой педофилов в парадной на Науки
10:03
В больнице святой Марии Магдалины будут лечить зубы детям под наркозом
09:57
Советник Путина: Дуров должен исполнять законы, как и его конкуренты
09:49
Петербуржцы отдали убедительным аферистам больше миллиона за спасение родных
09:41
В Ладожском озере пропали две лодки с тремя рыбаками
09:33
За любовь со школьницей молодой петербуржец ответит по уголовной статье
09:25
Катар упростил визовый режим для россиян
09:17
Глава Роскомнадзора лично пригрозил Дурову блокировкой Telegram, но оставил выбор
09:09
Минобороны заявило о «ювелирном» ударе по позициям ИГ в Сирии
09:01
На Ржевке изнасиловали пенсионерку
08:47
Сломанный состав вызвал сбой в движении по красной ветке метро в Петербурге
08:45
Петербурженка родила двух мертвых мальчиков и закопала на кладбище
08:37
Главреда «Страны.ua» обвинили в вымогательстве $10 тысяч
08:29
Казахстан опроверг отправку своих военных в Сирию
08:21
СМИ: Видео с «российской авиацией в Сирии» для Путина подготовили в Генштабе
08:13
В Балашихе закрыли свалку, на которую пожаловались Путину
08:05
Российские ВКС 14 раз за неделю перехватывали иностранные самолеты-разведчики
02:26
Алые паруса поднимутся с песнями Лепса и «Мумий Тролля»
02:06
Evanescence предстанет в обновленном составе
01:49
Ночной спектакль с участием джазмена Билли Новика сыграют в Театре комедии
01:30
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МВД, Росгвардия и СПЧ подготовят изменения в закон о массовых мероприятиях
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СМИ: Северная Корея испытала двигатель межконтинентальной баллистической ракеты
00:14
Правительство предложило повысить штрафы за продажу некачественного бензина
22/06
«Адмиралтейскую» открыли после проверки
22/06
Канонира из Магриба, потерявшего паспорт в Луге, увезли в Москву
22/06
«Адмиралтейскую» закрыли для проверки
22/06
Германия и Чили сыграли вничью в Казани
22/06
Мировые цены на нефть растут
22/06
В Москве мужчина зарезал официантку за отказ выйти замуж
22/06
Евросоюз на полгода продлил санкции против России
22/06
Совладелец Fort Group вышел из ЛДПР
22/06
В Петербурге прокуратура пытается сократить очередь грузовиков за пропусками
22/06
Пятеро рабочих в Москве погибли от испарений в канализационном коллекторе
22/06
Бундестаг сократит финансирование ультраправых
22/06
В Петербурге начали формировать комиссии для реализации проектов горожан
22/06
Сергей Маковецкий впервые сыграет Мольера в Петербурге
22/06
КК-2017: Камерун и Австралия сыграли вничью в Петербурге
22/06
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22/06
«Зенит» предлагает 12 млн евро за Павона, «Бока Хуниорс» требует 15 млн
22/06
Священник Грозовский не признал вину в педофилии
22/06
Ушакова в третий раз избрали мэром Риги
22/06
Бывший замначальника Невского УМВД арестован за погоню с наркотиками
22/06
В Петербурге 16% жилья продается дороже 10 млн рублей
22/06
Дороги в поселке Александровская построят за 200 млн рублей
22/06
СМИ: Мария Захарова сочинила несколько песен для Московского кинофестиваля
22/06
СМИ: «Зенит» подписал контракт с защитником «Ромы» Костасом Маноласом
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22/06
Турция: Россия предложила направить военных Киргизии и Казахстана в Сирию
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В Финляндии строят второй СПГ-терминал
22/06
В Госдуме предложили штрафовать за мат в семейных спорах
22/06
В Финляндии педофилу дали 3,6 года тюрьмы
22/06
Метро «Крестовский остров» работает в обычном режиме
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Трое рабочих погибли в столичной канализации
22/06
Отбывших арест участников акции на Марсовом поле снова задержали
22/06
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петербургская интернет-газета
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