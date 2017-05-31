УФАС хочет, чтобы Смольный второй раз заплатил штраф за контракт по стадиону на Крестовском

Контракт на подготовку стадиона на Крестовском острове к ЧМ-2018, в котором уже нашли нарушения, петербургские монопольщики проверили ещё раз – уже на соответствие другому закону. Нарушения в договоре на 950 миллионов остались прежними, но платить за них придётся снова.

Как сообщили 31 мая в пресс-службе УФАС по Петербургу, повторная проверка контракта на дополнительные работы в западной части Крестовского острова и на стадионе «Санкт-Петербург» последовала в ответ на заявление частного лица. Комиссия установила, что комитет по строительству Смольного нарушил статью 15 Закона о конкуренции (135-ФЗ ).

«Комитет ограничил конкуренцию, заключив с ОАО «Метрострой» государственный контракт на выполнение дополнительных работ», – пояснили в УФАС. Отказавшись от торгов, комитет предоставил преимущество одной организации и исключил возможность другим претендовать на выполнение работ.

Ранее «Фонтанка» писала, что отсутствие конкурса при выборе поставщика уже признали нарушением, но по закону о госзакупках (44-ФЗ). Однако тогда комитет по строительству не получил ни штрафа, ни предписания, потому что до этого уже заплатил 50 тысяч за то же нарушение, что исключило повторные санкции. http://www.fontanka.ru/2017/01/27/096/

Впрочем, ещё один штраф за свои предпочтения Смольный всё-таки получит, потому что теперь он нарушает закон о конкуренции. Также в адрес комитета будет направлено предписание с рекомендацией больше не нарушать.

Напомним, комитет по строительству заключил контракт с ОАО «Метрострой» 20 декабря 2016 года. В него вошли дополнительные работы по оборудованию стадиона к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу – 2018. Тогда в Смольном пояснили, что дополнительные средства пойдут на оборудование зоны контроля доступа, их планируют в будущем взыскать с экс-подрядчика – «Трансстроя».