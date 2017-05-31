На Балтийском вокзале проверяют брошенный пакет

Вход в Балтийский вокзал закрыт днем 31 мая. Транспортная полиция Петербурга проверяет подозрительный пакет.

Как сообщили «Фонтанке» 31 мая в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, во время патрулирования около 17 часов сотрудники управления нашли в световом зале одинокий пакет. Его окружили полицейские, однако из-за проверки не стали закрывать здание, уверяют в УТ. Читатели «Фонтанки», в свою очередь, сообщают о том, что войти в здание Байлтийского вокзала невозможно — двери закрыты.

За час до этого ЧП полицейские проводили эвакуацию из вагона электрички «Петербург – Калищи». В нем нашли также брошенный пакет. Когда через 15 минут нашелся хозяин, поезд проследовал дальше.