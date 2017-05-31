В Копенгагене установят памятник Пушкину

В Копенгагене установят памятник поэту Александру Пушкину, сообщает РИА «Новости» 31 мая со ссылкой на пресс-службу Россотрудничества.

Открытие пройдет 6 июня, в День русского языка, в королевской библиотеке датской столицы. Будут присутствовать министр культуры Дании, члены парламента и королевской семьи.

«Церемония будет приурочена ко дню рождения великого русского поэта, отмечаемому в этот день», – отметили в Россотрудничестве.

Памятники Пушкину есть в десятках стран, в том числе во Франции, Испании, Индии, Китае, Молдавии.

Ранее сообщалось, что в Бельгии собирают средства на памятник российскому императору Петру I.