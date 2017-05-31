Еще
18:10 31.05.2017
Новость часа
17:56
«Достоевская» закрыта из-за маленького пакета
Пришлите свою новость!
18:03
«Зенит» сообщает о структурных изменениях в руководстве клуба
18:00
На Балтийском вокзале нашли пассажира, бросившего пакет без присмотра
17:56
«Достоевская» закрыта из-за маленького пакета
17:50
СМИ: Дадин отсудил два миллиона за год в колонии
17:45
Петербург в ответ на высылку российских покинут два эстонских дипломата
17:34
МИД: Пять молдавских дипломатов должны покинуть Россию
17:28
УФАС хочет, чтобы Смольный второй раз заплатил штраф за контракт по стадиону на Крестовском
17:27
Из-за испытаний аллею Поликарпова затопило горячей водой
17:25
На Балтийском вокзале проверяют брошенный пакет
17:07
В Копенгагене установят памятник Пушкину
17:00
СМИ узнали о готовности Трампа выйти из Парижского соглашения по климату
16:53
Голодающих дольщиков ГК "Город" увезли в полицию
16:45
Предполагаемые петербургские вербовщики в ИГИЛ останутся под стражей на все лето
16:37
В «Зените» новый главный врач
16:35
Петербургский расчленитель жены и детей обжаловал пожизненный приговор
16:25
Матвиенко назвала «неприемлемой» заморозку индексации пенсий
16:19
Смертельное ДТП на ЗСД: столкнулись пять машин
16:12
Хакеры выложили в сеть более 25 тысяч фото клиентов пластических хирургов
16:07
Москвичей экстренно предупреждают об ухудшении погоды
16:00
Должность главного военного прокурора может занять прокурор Бурятии
15:58
Над Новой Голландией взлетит Жар-птица
15:54
Активисты: У депутата ЗакСа Погорелова дома растут и уменьшаются на глазах
15:49
Орловский губернатор объяснил значение фразы «бог не фраер»
15:44
Операторы наружной рекламы обвинили Смольный в дискриминации при подготовке к торгам
15:35
Путин приехал в духовный центр старообрядцев в Москве
15:29
Премьеру и ведущим политикам Черногории запретили въезд в Россию
15:27
Суд обязал Навального удалить фильм "Он вам не Димон" и извиниться перед Усмановым
15:22
Петербуржец, убивший женщину за полторы тысячи, сядет на 23 года
15:18
Финский министр по делам внешней торговли приедет на ПМЭФ-2017
15:14
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
15:12
Адвокат «Матильды» предложил спикеру Госдумы публично обсудить цензуру в искусстве
15:00
На Приморском шоссе перевернулась легковая машина
14:49
«Силовые машины» и Linde открыли в Петербурге производство для проектов «Газпрома»
14:42
Жителям Крыма отключили «Яндекс» и «ВКонтакте»
14:41
Петербургского чиновника обвинили в подписании строительных актов за 250 тысяч
14:24
Захарова пригласила финского журналиста в Чечню после вопроса о геях
14:18
Роспотребнадзор предупредил о пестицидах в черногорском вине
14:16
«Маяковскую» открыли после проверки
13:55
Метро «Маяковская» закрыли из-за кошки
13:50
На ЗСД самосвал упал на легковушку, движение закрыто
13:50
«Фонтанка» ищет редактора
13:49
Котенок Фунтик вернулся на место
13:44
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле с 90 погибшими
13:40
СМИ: Премьер-министру Черногории запретили въезд в Россию
13:28
Губернатор Ленобласти - в 65 раз эффективней депутатов
13:24
Путин разрешил нанимать рабочих из Турции
13:12
На «Проспекте Большевиков» мужчина упал на рельсы
13:02
Исполняющей обязанности директора Исаакия стала Ирада Вовненко
12:58
Гладить котиков в белые ночи можно будет до утра
12:47
Исинбаева покинула пост главы наблюдательного совета РУСАДА
12:34
В «Девяткино» откроется второй кассовый зал
12:29
Автомобилистка на «Коле» тяжело пострадала, вылетев в кювет
12:25
Пара мошенников, играя на чувствах, стала владельцами двух квартир в Петербурге
12:15
Петербурженок хотят стимулировать к рождению детей до 24-х лет
12:12
Метро Петербурга изменило время повторного захода по суточному проездному
12:08
Сотрудники ДПС Пушкинского района спасли жильцов горящего дома
12:07
В Пулково начались веерные задержки рейсов «Вим-Авиа»
12:00
ЗакС отказался поддерживать запрос Дмитриевой о слиянии трёх больниц для ветеранов
11:50
Петербургская «Лента» заплатила 300 тысяч за кишечную палочку в томском салате
11:45
В смертельное ДТП на трассе Петербург – Невель попали белорусы
11:42
Удалившая петербурженке 22 здоровых зуба стоматолог подалась в бега
11:30
«Вим-Авиа» отменила рейс из Пулково в Анталью с 300 пассажирами
11:26
Дольщики ГК "Город" объявили голодовку
11:16
В Киеве арестованы принадлежащие "Газпрому" акции украинского "Газтранзита"
11:07
КАД перекрыли гости ПМЭФ и упавший мусоровоз
11:01
В Москве арестован замглавы Федерального казначейства
10:55
"Квадрат": АИЖК запускает проект по развитию арендного жилья
10:49
Сотрудники Росгвардии могут оказаться под следствием после нападения на здание ФСБ в Хабаровске
10:36
Минобороны опубликовало видео ракетного удара по объектам ИГ
10:30
Норвегия вместо горы подарит Финляндии скульптуру
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
31.05.2017 17:07

В Копенгагене установят памятник Пушкину

В Копенгагене установят памятник поэту Александру Пушкину, сообщает РИА «Новости» 31 мая со ссылкой на пресс-службу Россотрудничества.

Открытие пройдет 6 июня, в День русского языка, в королевской библиотеке датской столицы. Будут присутствовать министр культуры Дании, члены парламента и королевской семьи.

«Церемония будет приурочена ко дню рождения великого русского поэта, отмечаемому в этот день», – отметили в Россотрудничестве.

Памятники Пушкину есть в десятках стран, в том числе во Франции, Испании, Индии, Китае, Молдавии.

Ранее сообщалось, что в Бельгии собирают средства на памятник российскому императору Петру I.

Источник: «Газета.Ru»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
АО «Строительный трест»
31.05.2017 12:15

В Петербурге пройдет «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных

17 июня сеть спортивных клубов OLYMP совместно с объединением «Строительный трест» проведет ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове.
«ФОРТОЛЕТ»
31.05.2017 10:37

3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"

3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Фотобанк Pixabay.com
30.05.2017 17:20

Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка

Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СМИ: Дадин отсудил два миллиона за год в колонии
В Копенгагене установят памятник Пушкину
Хакеры выложили в сеть более 25 тысяч фото клиентов пластических хирургов
Суд обязал Навального удалить фильм "Он вам не Димон" и извиниться перед Усмановым
Адвокат «Матильды» предложил спикеру Госдумы публично обсудить цензуру в искусстве
Жителям Крыма отключили «Яндекс» и «ВКонтакте»
Роспотребнадзор предупредил о пестицидах в черногорском вине
СМИ: Премьер-министру Черногории запретили въезд в Россию
Путин разрешил нанимать рабочих из Турции
Минобороны опубликовало видео ракетного удара по объектам ИГ
«Обнять близких – цель «Нелюбви»
Май 1917 года: триумф Керенского
Макрон приоткрыл для Путина форточку
Блогеры Усманов и Навальный в суд, остальные в депутаты
Как победить стресс футбольным копам
Город трёх планетариев
Нефть вокруг нас
Лето с умом
Слова почетных
«Первый зять» США под колпаком у Мюллера
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Премия [Золотая скрепка]: «Мозгобойня» против «Квестории»

Фото очевидца с сайта телеканала «Санкт-Петербург

Смертельное ДТП на ЗСД: столкнулись пять машин

Шлеменко против Хэлси: бои без правил как национальная идея

Новости компаний
АО «Строительный трест»
31.05.2017 12:15
В Петербурге пройдет «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных
17 июня сеть спортивных клубов OLYMP совместно с объединением «Строительный трест» проведет ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове.
«ФОРТОЛЕТ»
31.05.2017 10:37
3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"
3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Фотобанк Pixabay.com
30.05.2017 17:20
Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка
Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
Самолет «Архангельск»
29.05.2017 17:20
Авиакомпания «Россия» назвала самолет в честь Архангельска
Для «России» Архангельск является одной из важных точек в географии полетов. В летнем сезоне 2017 года компания выполняет 2 ежедневных рейса из Архангельска в Санкт-Петербург.
19.05.2017 17:53
Открылся первый музей "Бессмертного Ленинграда"
В 295-й гимназии Фрунзенского района открылся новый музей "Бессмертный Ленинград", посвященный героической истории ленинградцев времен Великой Отечественной войны.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Фото: ООО "Группа компаний "Дарница"
10.05.2017 10:29
В Петербурге вместо слов поздравлений раздавали свежий хлеб
Двадцать тысяч батонов «Аладушкин» было роздано девятого мая на городских праздниках в пяти муниципальных округах Санкт-Петербурга: Петроградском, Калининском, Адмиралтейском, Красногвардейском и Московском районах.
03.05.2017 13:16
«Фонтанка» выберет лучший офис и его команду
Премия интернет-канала [Фонтанка.Офис] «Золотая скрепка» ориентирована на коллективы компаний Петербурга и Ленобласти. По итогам онлайн-голосования на сайте интернет-газеты «Фонтанка.ру» будут выбраны «Лучший офисный коллектив», «Лучшее офисное пространство», а также «Лучший коллектив СМИ» 2017 года
Tele2
28.04.2017 16:35
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» ищут социальных предпринимателей, готовых побороться за миллион
Tele2 объявляет о начале III Всероссийского конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.