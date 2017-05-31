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31.05.2017 18:50

Смольный: Плакаты о марионетках на акциях протеста не адресованы Навальному

Плакаты с призывом к участникам протестных акций в Петербурге "не вестись на провокации" не направлены против организаторов оппозиционных митингов, сообщили «Фонтанке» в Смольном 31 мая.

Айгуль Абдуллина

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Постеры с текстом «Зовут поучаствовать в протестной акции? Думай головой – не ведись на провокации» разместили в павильонах остановок общественного транспорта накануне вечером. Изображение человека-марионетки сопровождается ссылкой на комитет по вопросам законности и правопорядка.

Как рассказал советник председателя комитета Иван Краснов, плакат не призывает петербуржцев отказаться от участия в протестных акциях и не высмеивает их.

По его словам, этим постером ведомство призывает петербуржцев предварительно изучать программы организаторов протестов и просчитывать возможные последствия.

Необходимость появления социальной рекламы Краснов объяснил предстоящим проведением в Петербурге ПМЭФ, праздника «Алые паруса», Дня города и Кубка конфедераций. «Город вступает в тяжелый для правоохранителей период, поэтому сейчас нельзя допустить при таком росте людских потоков еще и возможные нарушения на митингах в центре», – добавил он. До конца Кубка конфедераций в городе будет действовать особый режим согласования любых акций — теперь заявки будут рассматривать не только районные администрации и Смольный, но и МВД с ФСБ.

Советник председателя отдельно подчеркнул, что рекламные плакаты не были адресованы сторонникам политика Алексея Навального. «Вынужден разочаровать, не вся наша жизнь крутится вокруг господина Навального. Но есть у некоторых сограждан психологическая потребность чувствовать себя униженными и оскорбленными при любом удобном случае. Каждое действие властей им хочется принимать на свой счет или на счет Навального», – сказал он.

Комитет опубликовал конкурс на подготовку информационных плакатов за 1,2 млн рублей в конце марта. Победителем аукциона стала компания «Новая линия», которая снизила стоимость контракта до 780 тыс. рублей. По условиям техзадания, подрядчик изготовил 120 постеров на шесть тем, среди которых ответственность за телефонный терроризм и экстремизм в интернете, а также правила поведения в местах массового скопления людей.

Каждая серия будет размещаться на остановках общественного транспорта поочередно в течение месяца до конца сентября.

 

 


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