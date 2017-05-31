СМИ узнали о готовности Трампа выйти из Парижского соглашения по климату

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время объявит о выходе США из Парижского соглашения по климату. Сообщения о том, что решение уже принято, со ссылкой на анонимные официальные источники 31 мая опубликовали агентства Associated Press, Reuters, а также издания Politico и CNN.

О том, что Трамп намерен пойти на этот шаг, первым сообщил со ссылкой на два источника с непосредственным знанием о принятом решении информационный ресурс Axios. Сразу после этого сообщения о том, что выход США из соглашения неминуем, стали появляться на основных информационных агентствах и в других американских СМИ.

28 мая Axios сообщал со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, что Трамп проинформировал доверенных лиц о том, что в ближайшее время выйдет из этого соглашения. Трамп тогда написал в своем Twitter, что объявит о решении относительно Парижского соглашения по климату «на следующей неделе».

В этот раз Трамп также оперативно отреагировал на появляющиеся сообщения в своем Twitter, демонстрируя, что его решение не торопить события неизменно. «В ближайшие дни я объявлю свое решение по поводу Парижского соглашения», — написал он.