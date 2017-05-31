Из-за испытаний аллею Поликарпова затопило горячей водой

Теплосети не выдержали испытаний в Приморском районе Петербурга 31 мая. Пробившийся из-под асфальта бурлящий источник превратил в водоем участок проезжей части.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК», около половины пятого вечера лопнула труба диаметром 700 мм на углу аллеи Поликарпова и Серебристого бульвара. Горячая вода залила пешеходный переход и затекла под припаркованные на обочине автомобили. Аварийная бригада в настоящее время занимается локализацией вытекания и убирает воду с проезжей части.

На предприятии пояснили, что прорыв – это следствие гидравлических испытаний в Коломяжской котельной. Так что подобные происшествия практически неизбежны. Однако вовремя обнаруженные слабые места на трубопроводах позволят лучше подготовиться к следующему отопительному сезону. Плановые отключения горячей воды на время проверки затронули жителей 600 зданий.