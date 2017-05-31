Голодающих дольщиков ГК "Город" увезли в полицию
Дольщиков ГК "Город", объявивших голодовку, задержали и увезли в полицию.
Как стало известно "Фонтанке", их задержали за несанкционированный пикет, который расположился у строящихся ЖК "Ленинский парк" и ЖК "Прибалтийский".
По данным "Фонтанки", там находились несколько дольщиков, в том числе пятеро голодающих и глава инициативной группы Алла Андреева; рядом с ними стояла машина, заклеенная плакатами с требованиями дольщиков.
Андреева в данный момент не отвечает на звонки; однако она успела оставить "ВКонтакте" короткое сообщение о задержании. Активисты сообщают, что голодающих увезли в 74-й отдел полиции.
"Фонтанка" запросила комментарий в ГУ МВД.
Справка:
Напомним, что пятеро дольщиков "Города" объявили голодовку", требуя возобновить строительство на недостроенных объектах. Также они хотят контролировать идущие на достройку деньги, проверить финансы бывшего депутата Госдумы Романа Ванчугова, брата экс-руководителей ГК "Город" Руслана и Максима, а также рпазгобраться с ситуацией вокруг нового владельца группы компаний Артема Маневича, которому грозит банкротство.