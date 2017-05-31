Предполагаемые петербургские вербовщики в ИГИЛ останутся под стражей на все лето

Октябрьский райсуд Петербурга 31 мая продлил сроки содержания под стражей четверых вероятных вербовщиков в запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

Уроженец Оша Айжигит Айтматов, гражданин Узбекистана Феруз Инаков, выходцы из Киргизии Азизбек Рустамов и Нурбаев останутся в изоляторе до 4 сентября.

Как сообщалось ранее, дело о вербовке террористов было возбуждено на следующий день после взрыва в петербургском метро. Изначально по разным адресам Петербурга были задержаны, а впоследствии арестованы 8 человек. Среди них граждане России Шухрат Сатымбаев и Бахадир Мадрахимов, узбеки Феруз Инаков и Журабек Муратов, а также киргизы Нурбаев (по имени нет данных), Уулу Исламбек Ойбек, Азизбек Рустамов, его брат Атабек Рустамов. По версии СКР, активная фаза вербовки в ИГИЛ длилась полтора года. Спустя еще неделю на Ладожском вокзале был задержан и позже арестован уроженец Оша Айтматов.

В отдельном производстве оказалось уголовное дело в отношении предполагаемого вербовщика в Сирию Обида Абдыраимова. Он, помимо прочего, подозревается в вовлечении в террористическую деятельность вероятных соучастников предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова. По некоторым данным, Абдыраимов работал таксистом, а вербовал у Соборной мечети на Кронверкском проспекте.