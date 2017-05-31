Предполагаемые петербургские вербовщики в ИГИЛ останутся под стражей на все лето
Октябрьский райсуд Петербурга 31 мая продлил сроки содержания под стражей четверых вероятных вербовщиков в запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.
Уроженец Оша Айжигит Айтматов, гражданин Узбекистана Феруз Инаков, выходцы из Киргизии Азизбек Рустамов и Нурбаев останутся в изоляторе до 4 сентября.
Как сообщалось ранее, дело о вербовке террористов было возбуждено на следующий день после взрыва в петербургском метро. Изначально по разным адресам Петербурга были задержаны, а впоследствии арестованы 8 человек. Среди них граждане России Шухрат Сатымбаев и Бахадир Мадрахимов, узбеки Феруз Инаков и Журабек Муратов, а также киргизы Нурбаев (по имени нет данных), Уулу Исламбек Ойбек, Азизбек Рустамов, его брат Атабек Рустамов. По версии СКР, активная фаза вербовки в ИГИЛ длилась полтора года. Спустя еще неделю на Ладожском вокзале был задержан и позже арестован уроженец Оша Айтматов.
В отдельном производстве оказалось уголовное дело в отношении предполагаемого вербовщика в Сирию Обида Абдыраимова. Он, помимо прочего, подозревается в вовлечении в террористическую деятельность вероятных соучастников предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова. По некоторым данным, Абдыраимов работал таксистом, а вербовал у Соборной мечети на Кронверкском проспекте.
Справка:
3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел взрыв. Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции «Площадь Восстания», а потом взорвал себя в вагоне поезда.