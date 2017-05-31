В «Зените» новый главный врач

В медицинском штабе футбольного клуба «Зенит» произошли кардинальные изменения. Как сообщает пресс-служба команды 31 мая, главным врачом основного состава назначен Юрий Козлов, главным массажистом – Сергей Колесников. Кроме того, Михаил Гришин остаётся в медицинском штабе команды «Зенита».

Юрий Козлов закончил Санкт-Петербургскую государственную медицинскую академию имени Мечникова. В 2006 году работал главным врачом московского баскетбольного клуба «Динамо», затем перешел на аналогичную должность в петербургский волейбольный клуб «Ленинградка». В «Зените» работает с 2009 года и занимал должности главного врача «Смены-Зенит», «Зенита»-2 и «Газпром»-Академии. Мастер спорта по дзюдо.

Сергей Колесников в 1979 году закончил Волгоградский институт физической культуры, получив диплом по специальности «преподаватель физической культуры». Работал массажистом в легкоатлетической команде «Трудовые резервы», с 1980 по 1993 — в сборной СССР по легкой атлетике, с 1993-го — в сборной России. Принимал участие в четырех Олимпийских играх, шести чемпионатах мира, четырех чемпионатах Европы. В «Зените» работал с 2004 по 2013 год. Входил в штаб национальной сборной России по футболу.

Михаил Гришин в 1984-м с отличием окончил техникум физической культуры и спорта, в 1990-м — Военно-медицинскую академию. Кандидат медицинских наук. В «Зените» работает с 1992 года.