Петербургский расчленитель жены и детей обжаловал пожизненный приговор

Санкт-Петербургский городской суд 31 мая зарегистрировал жалобу защиты Александра Кириллова, приговоренного к пожизненному лишению свободы за убийство жены и двух детей. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

Адвокаты Кириллова просят отменить приговор и оправдать подзащитного в связи с его непричастностью к преступлению.

Как уже писала «Фонтанка», в конце прошлого года Кириллов был признан виновным в том, что весной 2014 года убил женщину и двух малолетних детей, которых впоследствии расчленил и вынес на улицу. Два пакета с частями тел были обнаружены как раз недалеко от Большой Пороховской в Красногвардейском районе.

В квартире следователи обнаружили тщательно замытые следы крови на мебели и стенах. Позже правоохранители развинтили трубы в ванной и приобщили к протоколам частицы биологической массы. Потом вскрыли паркет, под которым обнаружили кровь.

По словам самого фигуранта, детей убила супруга. В день убийства они якобы в очередной раз поругались с женой Ирой из-за разных взглядов на день рождения старшего сына — трехлетнего Ивана. Когда он прижимал младшего двухлетнего сына Алексея к своей груди, жена, по словам Кириллова, схватила с кухонного стола нож и вонзила его в ребенка, метя в супруга.

Кириллова приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.