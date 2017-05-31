Москвичей экстренно предупреждают об ухудшении погоды

МЧС объявило в Москве экстренное предупреждение об ухудшении погоды. Согласно прогнозу ФГБУ "Центральное УГМС", в ночь на 1 июня в столице ожидается облачная погода с дождем, возможна гроза.

"Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду, порывы 15 – 20 метров в секунду, местами до 24 метров в секунду. Днем местами порывы ветра сохранятся 15 – 20 метров в секунду", — говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Спасатели также предупредили об угрозе повреждений линий электропередачи и возможном обрушении деревьев.

Как рассказали РИА Новости в погодном центре "Фобос", ураганных значений скорость ветра не достигнет, зато ночью в субботу возможен снег.

В понедельник на московский регион обрушился ураган, тогда порывы ветра достигали 30 метров в секунду. По данным Следственного комитета, погибли 15 человек (десять в Москве и пятеро — в Московской области), около двухсот пострадали.

Кроме того, в столице рухнуло более 17 тысяч деревьев, повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Пятнадцать населенных пунктов в Подмосковье осталось без света.