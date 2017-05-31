Должность главного военного прокурора может занять прокурор Бурятии

Вакантную должность главного военного прокурора России может занять прокурор Бурятии Валерий Петров. Об этом 31 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.

Вопрос о назначении главного военного прокурора будет рассмотрен на заседании Совфеда 14 июня. Официального подтверждения информации о выдвижении кандидатуры Петрова пока нет.

Напомним, главный военный прокурор России Сергей Фридинский подал в отставку по выслуге лет в конце апреля. Этот пост он занимал с 2006 года.

Валерий Петров до назначения на должность прокурора Бурятии был старшим юрисконсультом производственного управления сельского хозяйства Нукутского райисполкома Иркутской области. В органах прокуратуры Петров начал работать с 1983 года.