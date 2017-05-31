Орловский губернатор объяснил значение фразы «бог не фраер»

Губернатор Орловской области Вадим Потомский объяснил, что означает фраза «бог не фраер», которую он произнес, рассуждая о скандале вокруг дорогого внедорожника орловского епископа Нектария. Об этом сообщает «Открытая Россия» 31 мая.

«Священнослужители, которые преступают законы, попадают под суд. Я не хочу сказать, что они не подвергаются законным мерам. Я в этой истории участвовать не буду. Я говорил о форме подачи информации и ничего другого, мне она не нравится. А предмет обсуждаемый [автомобиль. – Ред.], это не моего ума дело. Журналисты, на мой взгляд, могли иначе поступить. Просто поговорить с Нектарием. Я уверен, что они получили бы ответы, но у них, видимо, была другая задача», – сказал он.

Ранее сообщалось, что губернатор Орловской области Вадим Потомский заявил, что претензии журналистов к дорогому внедорожнику Toyota Land Cruiser V8, который подарили епископу Нектарию, неправомерны.