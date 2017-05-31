Активисты: У депутата ЗакСа Погорелова дома растут и уменьшаются на глазах

Организация «Трансперенси Интернешнл — Россия» нашла расхождения в декларациях депутата петербургского ЗакСа Михаила Погорелова. За 2016 года он декларировал участки и дома с «плавающей» площадью. Активисты полагают, что народный избранник тайно ведет коммерческую деятельность.

Как следует из размещенного 31 мая на сайте организации расследования, со 2 ноября 2016 года ЗакС направил в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге двух депутатов — Сергея Соловьева и Михаила Погорелова. Последний, так как информации о нем в публичном пространстве мало, и привлек внимание «Трансперенси».

По данным антикоррупционного центра, Погорелов проходил службу в Военной инженерной академии имени Можайского вместе с нынешним председателем ЗакСа Вячеславом Макаровым, впоследствии был депутатом муниципального округа № 15, помощником депутата Законодательного собрания. В парламенте Петербурга он работает с 2012 года: сначала в качестве начальника управления государственной службы и кадров, потом три года руководил управлением материально-технического обеспечения. В сентябре 2016 года был избран депутатом по одномандатному округу.

Свои доходы в силу требований Погорелов декларировал с 2012 года. Активисты обнаружили, что предвыборная декларация депутата Заксобрания за 2016 год по своим параметрам противоречит более ранним декларациям, в том числе антикоррупционной декларации, поданной в том же 2016 году за несколько месяцев до предвыборной.

«Так, один из принадлежащих Погорелову жилых домов за несколько месяцев «вырос» с 220 квадратных метров до 660, а другой, наоборот, «уменьшился» с 200 квадратов до 117,5», – отмечают в «Трансперенси».

В первом случае речь идет о доме в деревне Куялово Всеволожского района Ленинградской области. Он находится на участках, которыми Погорелов владеет с женой Ольгой (у него 1200 квадратных метров, у нее — 704). Другой объект находится в Геленджике. Дом площадью 660,8 квадратных метра оформлен на депутата и двух его сестер. Причем из открытых источников ясно, что это — гостиница. На ее функционировании народный избранник может вполне зарабатывать.

«Трансперенси Интернешнл» планирует передать документы о найденных несоответствиях в прокуратуру.

«Фонтанка» обратилась за комментарием к самому Михаилу Погорелову. По его словам, в Геленджике живет его мать, 87 лет, и две сестры: «Это микрорайон Голубая бухта, Розовая улица, 19. Дом строится больше 10 лет. Мне как раз неделю назад написала СМС сестра: поздравляю с 10-летием строительства. Поверьте, никаких доходов стройка не приносит. Был я там, кстати, 3 года назад последний раз. Фотография (которую разместили в качестве доказательства активисты) со свадьбы племянницы сделана в доме ее жениха. Сейчас они уже в разводе. Если кто-то сомневается в моих словах, может обратиться в налоговую, она в Краснодарском крае работает хорошо».