Операторы наружной рекламы обвинили Смольный в дискриминации при подготовке к торгам

В процессе подготовки к торгам по наружной рекламе Смольный создал неравные условия для участников этого рынка. Такое заявление содержится в письме операторов наружной рекламы «Стоик» и «Сайн Сити», отправленном 31 мая в адрес губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.

По словам предпринимателей, в новой схеме размещения конструкций, которая разрабатывалась в последние пять лет, «заложены дискриминационные условия для работы предприятий малого бизнеса на рынке наружной рекламы». К примеру, из схемы полностью исчез самый маленький формат (конструкции типа «линза») и самый крупный («щит магистральный»). Кроме того, расстановка рекламных тумб на Невском проспекте, которая, по их словам, не была согласована с участниками рынка, закроет основные перспективы главной магистрали.

Такое размещение является «непродуманным и хаотичным» и превращает город в «урбанистическую рекламную провинцию», указывают предприниматели. Ставка на однотипные рекламные конструкции сделана в интересах крупных игроков и ущемляет интересы малого бизнеса, считают в «Стоик» и «Сайн Сити».

Компании просят губернатора назначить совещание с малыми предприятиями для «возможности корректировки схемы и исключения неравных условий для участников предстоящих торгов».

Напомним, торги по наружной рекламе не проводились в Петербурге с 2013 года. Причиной стали в том числе изменения в федеральном и местном законодательстве, потребовавшие исключения из схемы части щитов и афиш. Новую версию схемы губернатор подписал на прошлой неделе. В нее вошла 9 271 конструкция. Таким образом, число мест для рекламы сократится почти на треть (до законодательных изменений, потребовавших корректировки схемы, было 14 500).

Ранее глава комитета по печати Сергей Серезлеев сообщал, что Смольный планирует объявить новый конкурс в первых числах июня, разделив все рекламные места на 22 – 25 лотов. По его словам, откладывать торги из-за жалобы двух операторов не планируется.

Исключение из схемы линз и магистральных щитов обусловлено стремлением унифицировать облик рекламы, устранив избыточные форматы. Кроме «Стоика» и «Сайн Сити» такие конструкции придется демонтировать и крупным игрокам — например, Gallery и «Точке опоры». В то же время малые предприятия смогут принять участие в торгах и побороться за рекламные места в допустимых форматах.

Несмотря на сокращение числа конструкций, власти города рассчитывают увеличить доходы города. Начальная цена всех лотов составит 1,1 – 1,2 млрд рублей в год, тогда как сейчас операторы платят за аренду рекламных мест около 800 млн в год.