Путин приехал в духовный центр старообрядцев в Москве

Президент России Владимир Путин приехал в Рогожский духовный центр Русской православной старообрядческой церкви (РПЦС) в Москве. Об этом сообщает 31 мая «РИА Новости».

Путин посетит выставку «Сила духа и верность традиции» в храме Рождества Христова в Рогожском духовном центре. На выставке представлены памятники старообрядческой культуры XVI—XX веков — иконы, созданные до церковного раскола на Руси, редкие печатные и рукописные книги. После выставки президент в сопровождении митрополита Московского и всея Руси РПСЦ Корнилия посетит кафедральный Покровский собор Рогожского духовного центра.

В Кремле агентству «Интерфакс» заявили, что «это далеко не первая встреча» Владимира Путина и митрополита Корнилия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «у них достаточно регулярное общение», так же как и с представителями других российских конфессий.

Рогожский духовный центр — исторический центр старообрядцев в Рогожской слободе на территории Таганского и Нижегородского районов Москвы. В Рогожской слободе располагается митрополия РПЦС. Архитектурный комплекс слободы насчитывает 50 строений.