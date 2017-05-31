Премьеру и ведущим политикам Черногории запретили въезд в Россию

Политикам Черногории, поддержавшим вступление страны в НАТО, запретили въезд в Россию. Об этом сообщили 31 мая местные СМИ, информацию подтвердили РБК в Социал-демократической партии Черногории.

О внесении в запретный список 70 черногорских политиков, депутатов и чиновников сообщило со ссылкой на диписточники местное издание Pobjeda, изложение материала приводит сербский портал «Вечерне новости». На сайте Pobjeda номер за 31 мая пока не опубликован. В материале среди попавших в список невъездных названы премьер страны Душко Маркович, бывший глава правительства Мило Джуканович и 46 депутатов парламента, поддержавших вступление страны в НАТО.

Пресс-секретарь Социал-демократической партии Черногории Мирко Станич подтвердил РБК, что депутатам Скупщины от его партии запретили въезд в Россию.

Министерство иностранных дел Черногории заявило, что направит запрос в Москву относительно запрета на въезд.

Источник РБК в МИД России посоветовал черногорским чиновникам обратиться за информацией о ситуации в консульский отдел посольства России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не располагают информацией о запрете на въезд в Россию для черногорских политиков и чиновников, передает «Интерфакс». На соответствующий вопрос Песков ответил: «Нет, ничего не известно», цитирует агентство.

Премьер-министр Черногории Мило Джуканович заявил о намерении страны вступить в НАТО весной 2014 года, но приглашение в альянс страна получила только в декабре 2015 года. В мае 2016 года в Брюсселе министры иностранных дел стран-членов альянса и Джуканович по итогам переговоров подписали протокол о присоединении страны. Депутаты черногорского парламента ратифицировали протокол 28 апреля 2017 года, документ поддержали 46 депутатов — именно они, по данным местного издания, попали в российский «черный список».