Суд обязал Навального удалить фильм "Он вам не Димон" и извиниться перед Усмановым

Люблинский районный суд Москвы 31 мая обязал оппозиционера Алексея Навального удалить порочащую миллиардера Алишера Усманова информацию.

Как сообщает в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, судья постановила признать порочащими честь и достоинство Усманова сведения из фильма Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон». По решению суда Навальный должен удалить сайт Dimon.navalny.com, другие ролики и публикации в Интернете и извиниться.

«Ну все. Усманов не платил взятку Медведеву. Усманов платит налоги. Усманов честный. Люблинской суд установил. С ним не поспоришь», – написал Навальный, а его сторонник Георгий Албуров поспешил заявить, что ничего удалять не станут.

Первое заседание по иску Усманова состоялось днем ранее. На нем сторона защиты заявила не менее 23 ходатайств о приобщении к делу материалов и вызове в суд свидетелей, в том числе премьер-министра Дмитрия Медведева. Все они были отклонены или отложены. При этом сторона обвинения приобщила к делу 140-страничный документ на английском языке, на ознакомление с которым судья дала адвокату Навального 10 минут.

Миллиардер в суде оспаривал информацию, которую в фильме «Он вам не Димон» рассказал основатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Усманову приписывалась «взятка» премьер-министру Дмитрию Медведеву участком на Рублевском шоссе, взятка вице-премьеру Игорю Шувалову, цензура в «Коммерсанте», неуплата налогов и ряд других обвинений. Накануне слушаний Усманов и Навальный обменивались обращениями в формате видеоблога, для которого бизнесмен создал аккаунт на YouTube.