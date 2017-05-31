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31.05.2017 17:55
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ПМЭФ-2017: Москва покрылась мхом, Петербург побледнел

«Фонтанка» посетила площадку главного экономического события года за несколько часов до старта форума.
ПМЭФ-2017: Москва покрылась мхом, Петербург побледнел
Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

«Экспофорум» готовится к ПМЭФ -2017. Между павильонам и стендами мечутся мастера в строительных комбинезонах и кедах: в последний момент что-то монтируют, устанавливают и прикручивают.  Уже завтра конгресс-холл заполонит совсем другая публика –  представители российской и мировой бизнес-элиты в дорогих  костюмах и начищенной до блеска обуви. И вот что они там увидят.

Партнеры ПМЭФ, которые, в том числе, и оплачивают русский «Давос», заняли самые выгодные позиции – в холл они вынесли часть своих стендов. Мимо просто не пройти. Каждый участник форума  обязательно увидит стилизованный под улицу  с «домами» (висит даже вывеска с адресом: ул. Сбербанка,1)  павильон Сбербанка, огромный экран Ростелекома и замрет перед шедевром немецкого автопрома: «Майбахом» S 450. Пока красавец –автомобиль, который стоит как три квартиры в Петербурге, прикрыт черным полотном.

Ксения Потеева

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Кстати, на площадке Сбербанка сегодня репетировали  процедуру подписания соглашений. Роль Германа Грефа исполнял молодой сотрудник из команды финансового учреждения, вторым подписантом была миловидная девушка. Судя по озвученным фрагментам, банк решился на стратегическое партнерство  с американским «Боингом» и поддержит один из  проектов губернатора Орловской области Вадима Потомского, который вчера напомнил всей стране: бог – не фраер.

Соседом Сбербанка стали ВТБ и Агентство стратегических инициатив (АСИ). Банкиры развлекают гостей форума образцом летающего мотоцикла, который производит ООО «Грузовые дроны». А «подопечные» президента Владимира Путина – АСИ – выбрали аскетизм. Украшением их небольшого стеклянного павильона стали лишь белые столики и стулья.

Как и в прошлом году «Филип Моррис» приучает участников форума к своим устройствам для нагревания табака. Перекур можно устроить прямо на стенде, устроившись на мягком белом диване. Новая версия  электронного устройства  стоит дороже прошлогоднего образца– 7400 рублей.

Почта России явно хотела удивить. За стеклом под музыку, больше подходящую для релакса, медленно-медленно то опускаются, то поднимаются металлические шарики, подвешенные на леске. Видимо, экспозиция символизировала доставку посылок.

Среди федералов выгодную позицию  – в холле – «отвоевала»  петербургская Группа компаний БТК. Холдинг легкой промышленности представляют четыре манекена. На одном из них – новенький костюм нефтяника. Директор по внешним связям БТК Артем Савко  уточнил «Фонтанке», что такая амуниция защитит от влаги, химсредств и нефтепродуктов.  «Да, это новинка исключительно для нефтяной отрасли.  Не готовы пока озвучить даже цену. Форум – площадка, где мы будем искать партнеров», – говорит Савко.

– «Роснефть еще про новый костюм не знает?», – спрашиваю у представителя БТК.

 - Пока нет, – улыбается Савко.

 - А карман для  бесценной ложечки предусмотрели?

Директор по внешним связям БТК в ответ поспешил представить еще одну новинку – инновационную куртку с подсветкой. Образец поступит в продажу только осенью.

Здание «Экспофорума» как обычно разбили на несколько огромных павильонов, хозяевами которых на три дня станут регионы и именитые компании. Москва не пожалела денег на свой огромный стенд, стены которого  выложены мхом  – модное ныне вертикальное озеленение. А вот Севастополь, например, скромно притулился в уголочке, представляя свои немногочисленные приоритетные инвестпроекты – создание винной провинции один из них.

Стренды и экспозиции компаний и регионов

Завсегдатаи ПМЭФ – «Хелипорты России» – опять затащили на свою площадку  настоящий вертолет. «Петербург у нас в повестке, готовы к сотрудничеству, но реальных договоренностей нет», – поделился представитель компании.

"Дом" Санкт-Петербурга, наполнение которого  Смольный держал в строжайшем секрете, расположился в павильоне G.  На свою экспозицию принимающая сторона потратила 33,8 миллиона рублей.  В эту сумму вошли несколько зон, включая площадку для деловых переговоров.

Ксения Потеева

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Оформители выбрали для Петербурга белый цвет. Огромная площадка  (более 1000 кв. м) для панельных дискуссий стилизована под здание биржи, рядом возвышается белоснежный вантовый мост.  Пока в «бирже»  хозяйничают уборщицы.

«Уличный» стиль поддерживает галерея «Счастливых скульптур» с фонарями и небольшими диванами. Правда, вывеску для галереи петербуржцам мог бы  забраковать лингвист – в английском переводе использовано слово  «lucky», означающий, скорее, удачливый,чем счастливый.

В прошлом году инвестиционные макеты города до начала ПМЭФ скрывали под черным полиэтиленом. Для надежности  обмотав пленку еще и скотчем. Нынче решили не чудить.  Серфингуем между объектами, которые уже завтра будут представлены гостям форума, как инвестиционная гордость Северной столицы.

Морской фасад

Главным событием МПЭФ для Смольного станет подписание соглашения о строительстве  восточного скоростного диаметра. Кто возьмется прокладывать широтную магистраль в створе Фаянсовой и Зольной улиц  – пока огромный секрет. Но, судя по забытым на тумбе бумагам устроителей экспозиции, можно предположить, что в списке концессионеров окажутся участники  «Западного скоростного диаметра». Ориентировочная стоимость новой магистрали, напомним, около 150 миллиардов рублей, сроки строительства -  2019-2023 годы.

Большую часть петербургского павильона занимают макеты реконструкции Конюшенного ведомства, продолжения строительства квартала Галактика с заявленным объемом инвестиций  60 млрд рублей, и преображение  Апраксина двора, в которое группа инвесторов до 2023 года обещает вложить  20 миллиардов рублей. 

Конюшенное ведомство

Конюшенное ведомство

Апраксин двор

Апраксин двор

Еще один инвестор – ООО «Автопарк №6 «Спецтранс»» – готов потратить миллиард на строительство  технопарка «Экологическая альтернатива».

Мусороперерабатывающий завод

«Проект предполагает создание уникального кластера, включающего в себя завод по уничтожению опасных медицинских отходов, мусоросортировку и завод по переработке  пластика», – уточняется на стенде.

Ксения Потеева

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Без черного полиэтилена на петербургской площадке все же не обошлось. Под ним спрятали  танк института роботехники и технической кибернетики, который завтра «оживет» и начнет преодолевать полосу препятствий – мини-полигон для этого уже обустроен.

Опека

"Опека"

Из неожиданного: пакет инвестиционных  решений Смольного пополнился физкультурно-оздоровительным центом Alex и домом для престарелых, который за 0,5 миллиардов рублей будут строить по принципу ГЧП. Проекту под названием «Опека»  чиновники готовы выделить 2,1 га земли, где поместится интернат на 275 мест. Срок окупаемости – 9 лет.

ЛФЗ

Петербургский «Императорский фарфор» – ежегодно отдушина для участников форума. В прошлом году у экспозиции можно было с улыбкой порассуждать о семейных ценностях (помните тарелку с пионером, который душил кота?). Нынче производитель «разыграл» национальную драму.  Фарфоровую статуэтку грустного украинского казака окружили, подбоченившись, русские красавицы.

Ксения Потеева

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Огромную точку в повестке Петербурга на ПМЭФ поставит колесо обозрение. Кто и где установит аттракцион высотой 170 метров – узнаем завтра. Чиновники Смольного утверждают: такого чуда в России пока нет.  А стоить оно будет 9,5 миллиардов.

"Фонтанка.ру"

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В четверг, 1 июня, открытие ПМЭФ-2017.  Пятница, второй день форума традиционно посвящен выступлению  Владимира Путина. В прошлом году русский «Давос»  посетили 12 тысяч человек.

Екатерина Кураева, "Фонтанка.ру" 


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