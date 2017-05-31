Петербуржец, убивший женщину за полторы тысячи, сядет на 23 года

Мужчина, забивший жертву трубой во время нападения, отправится в колонию строгого режима. Также суд обязал его заплатить миллионы за похищенную сумочку и за моральный ущерб.

Как сообщает 31 мая пресс-служба горпрокуратуры, нападение произошло ещё в октябре 2016 года, когда обвиняемый подкараулил вышедшую из магазина женщину. Проследив за ней некоторое время, он не меньше четырех раз ударил её по голове обрезком металлической трубы, потом схватил сумку жертвы и сбежал. Травмы, полученные женщиной, оказались несовместимы с жизнью. Отнятое имущество, которое стало причиной нападения, по данным ведомства, стоило меньше полутора тысяч.

Следствие квалифицировало случившееся как разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью, и сопряженный с убийством. Санкт-Петербургский городской суд признал мужчину виновным по обеим статьям и с учетом прежних судимостей приговорил его к 23 годам колонии строгого режима. Также злоумышленника обязали заплатить дочери убитой им женщины два миллиона и ещё 1450 – за сумку.