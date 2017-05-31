Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

В первый день лета в Москве резко ухудшится погода. Синоптики прогнозируют дожди с грозами и сильный ветер в ночь на 1 июня.

Согласно экстренному предупреждению МЧС, которое приводит РИА Новости, в столице подует западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду и с порывами до 15-20 метров в секунду, а местами – до 24 метров в секунду. Днем порывы ветра сохранятся до 15-20 метров в секунду.

Горожан также известили об угрозе падения деревьев и повреждения линий электропередач.

29 мая над Москвой пронёсся ураган, который стал самым смертоносным за последние десятилетия. По данным на утро 30 мая, в московском регионе от смерча погибли 16 человек, в больницах оказались 108 пострадавших. Это превысило показатель предыдущего подобного стихийного бедствия в Москве в июне 1998 года, когда при ураганном ветре погибли девять и пострадали 165 человек.