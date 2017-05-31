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31.05.2017 15:12

Адвокат «Матильды» предложил спикеру Госдумы публично обсудить цензуру в искусстве

Экс-сенатор, адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин 31 мая поблагодарил спикера Госдумы Вячеслава Володина за ответ на свою жалобу на действия депутата Натальи Поклонской. При этом юрист заметил, что утверждение главы ГД о том, что госорганы после запросов депутата вправе либо назначить проверку, либо отказать в её проведении, – заблуждение. Заодно он предложил собрать людей разных мировоззрений и публично в российском парламенте обсудить тему «цензура и искусство».

По словам адвоката, спикер Госдумы прав, что «любой депутат вправе писать то количество депутатских запросов, которое сочтет нужным». «Но при этом депутат все же обязан хотя бы фиксировать, к кому он обращается и с чем. Обязан реагировать на обращения граждан. Так что формулировка «вправе» – некорректна. Это его долг», – подчеркнул адвокат.

Напомним, ранее «Фонтанка» сообщила, что адвокат Добрынин обратился к спикеру Госдумы Володину с претензией, так как его письмо относительно депутатской этики Поклонской в связи с постоянными нападками на режиссера Учителя, каким-то образом не было зарегистрировано в канцелярии парламента.

Константин Добрынин не сомневается в праве депутата Натальи Поклонской писать жалобы и запросы, однако отмечает, что, как юрист, он был уверен, что сама «Поклонская помнит, кому и на кого она жалуется, а ее коллеги, в свою очередь, не теряют жалобы на саму Наталью Владимировну». «Вот почему я прошу именно спикера Госдумы Вячеслава Володина лично дать поручение комиссии по этике рассмотреть нашу жалобу на депутата Поклонскую и предлагаю сделать это обсуждение публичным, не предрешая заранее его результат своим, безусловно, авторитетным мнением. Мы предлагаем собрать в Государственной думе людей разных мнений, настроений, взглядов и мировоззрений и дать им возможность высказаться на тему цензуры и дозволенности в искусстве. И публично поразмышлять о том, как далеко может зайти законодатель в отношениях с художником», – объяснил «Фонтанке» Константин Добрынин.

Адвокат добавил, что утверждение Вячеслава Володина о том, что госорганы после запросов депутата вправе либо назначить проверку, либо отказать в её проведении, является заблуждением. Он напомнил, что в статье 17 федерального закона о статусе депутата и члена СФ четко записано, что при обращении парламентария госорганы безотлагательно – не позднее 30 дней – дают ответ на это обращение и предоставляют запрашиваемые документы или сведения, при этом закон не содержит формулировки «вправе», а исключительно «дают», «предоставляют» и «обязаны».

«А чтобы у госорганов, получивших депутатские запросы, не оставалось никаких сомнений или иллюзий относительно своего усмотрения, в законе имеется статья 41, предусматривающая «Ответственность за создание препятствий в осуществлении деятельности члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы», – напомнил юрист, отметив, что соответствующие действия несут как административную (а это штраф от 2 до 3 тысяч рублей), так и уголовную ответственность.


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