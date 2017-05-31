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31.05.2017 15:08

УБРиР взял «Золотой Меркурий»

УБРиР взял «Золотой Меркурий»
smi22.ru

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал победителем в ежегодном конкурсе «Лучшая банковская программа для МСП – 2017», который провела Торгово-промышленная палата РФ в пятницу, 26 мая в Москве.

УБРиР презентовал программу по расчетно-кассовому обслуживанию для малого и среднего бизнеса «От РКО до эквайринга» и по решению жюри был признан лучшим среди 11 банков, участвующих в конкурсе. Диплом, а также статуэтка национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» была вручена руководителю санкт-петербургского филиала УБРиР Александру Казанскому.

«Концепция работы банка с малым бизнесом вмещается в ёмкое определение: «Просто. Функционально. Без переплат». Все продукты и сервисы УБРиР интуитивно понятны для предпринимателей и не требуют специальных знаний и бухгалтерских навыков, — говорит Александр Казанский. — А гибкая тарифная политика, формирующаяся исходя из постоянного мониторинга рынка и активной работы по сбору обратной связи от клиентов, позволяет бизнесменам пользоваться всем набором услуг по выгодной стоимости».

По словам организаторов, главная цель проведения конкурса – стимулирование развития качества банковских продуктов и услуг, ориентированных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. Важнейшими функциями конкурса является поиск компромиссных решений и программ в сфере банковского обслуживания для предпринимателей, а также выстраивание партнерских отношений между предпринимательским сообществом и банками через механизм обратной связи от бизнеса.

Добавим, что к участию в конкурсе были приглашены российские банки, представленные более чем в 10 регионах России: с государственным участием, коммерческие банки, банки с иностранным участием, интернет-банки. Оценивали конкурсантов действующие предприниматели, руководители и собственники малого и среднего бизнеса.


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31.05.2017 15:08
УБРиР взял «Золотой Меркурий»
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал победителем в ежегодном конкурсе «Лучшая банковская программа для МСП – 2017», который провела Торгово-промышленная палата РФ в пятницу, 26 мая в Москве.
Фотобанк firestock.ru
30.05.2017 15:27
Как сэкономить при эксплуатации зданий
Мы хотим дышать чистым воздухом, работать в тепле и уюте, и при этом меньше платить за свет, воду, тепло. В наше время одно не исключает другое — современные технологии и организация управления недвижимостью позволяют уменьшить вероятность всевозможных неприятностей
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