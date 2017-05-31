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31.05.2017 14:49
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«Силовые машины» и Linde открыли в Петербурге производство для проектов «Газпрома»

«Силовые машины» и немецкая Linde Group 31 мая в Петербурге открыли совместное производство оборудования для установок сжижения и переработки природного газа. Первый покупатель – «Газпром».

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», участники войдут в совместное предприятие в равных долях, при этом немецкая сторона поставит технологии, а «Силовые машины» берут на себя локализацию производства в собственном комплексе в Новодевяткино. Первая продукция для Амурского газоперерабатывающего завода выйдет из цехов уже в текущем году.

Завод станет крупнейшим предприятием отрасли в России и будет включать в себя самое масштабное производство гелия в мире. Годовая мощность составит 42 млрд кубометров газа. Linde Group – одна из ведущих профильных компаний, ее выручка за прошлый год составила почти 17 млрд евро.


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