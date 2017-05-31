Жителям Крыма отключили «Яндекс» и «ВКонтакте»

Часть жителей Крыма, пользующихся услугами провайдера «Телекоммуникационные системы», 31 мая осталась без доступа к российским социальным сетям и поисковым системам. По словам чиновников, проблема будет решена в ближайшее время.

О блокировке пользователи сообщили в Facebook. По их словам, при попытке зайти на ряд российских сайтов, которые ранее указом президента Украины были внесены в список запрещенных, браузер выдает сообщение о блокировке ресурса. Как сообщил изданию «Крыминформ» заместитель министра внутренней политики, информации и связи республики Крым Максим Яковлев, проблему технически можно решить на территории республики, что и будет сделано в ближайшее время.

Судя по скриншотам, оповещение с запретом доступа появляется с подписью украинского провайдера под брендом «Воля», хотя пользователи и крымские чиновники сообщают о проблемах у компании «Телекоммуникационные системы». Эта компания отделилась от «Воли» после присоединения полуострова к России и стала отдельным юридическим лицом с регистрацией в Москве.

Напомним, Петр Порошенко подписал указ о блокировке «ВКонтакте», «Одноклассников», сервисов компаний Mail.ru и «Яндекса» 15 мая. Меры были приняты в связи с расширением списка санкций против России.