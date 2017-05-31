Петербургского чиновника обвинили в подписании строительных актов за 250 тысяч

Прокуратура Петербурга подписала обвинительное заключение по уголовному делу о взятке, получение которой вменяют начальнику «Службы заказчика» Калининского района Антону Чуприну. Предполагается, что свою лояльность он оценил в четверть миллиона рублей.

Как сообщает надзорное ведомство 31 мая, деньги Чуприну передал учредитель коммерческой строительной компании. По версии следствия, таким образом он хотел заручиться благосклонностью чиновника при подписании актов выполненных работ по исполненному госконтракту на ремонт городской поликлиники. При этом размер «отката», по информации прокуратуры, составил четыре процента от суммы госконтракта.

По данным «Фонтанки», деньгами чиновник воспользоваться не успел – в августе 2016 года его задержали в собственном кабинете. Там же нашли 250 тысяч мечеными купюрами. http://www.fontanka.ru/2016/08/10/164/

Вместе с ним был задержан главный врач 112-й поликлиники Александр Косенко и депутат от «Единой России» в муниципалитете «Академическое», у которого нашли двести тысяч рублей, предположительно, полученные от того же «просителя». Изначально случившееся рассматривали как получение взятки группой лиц в крупном размере (290 УК РФ), но впоследствии квалификацию уголовного дела сменили.

По информации Следственного комитета по Петербургу, дело главврача выделили в отдельное производство и передали в суд 16 марта. По версии следствия, на двух государственных контрактах по ремонту в его поликлинике он с мая по август «заработал» более 870 тысяч рублей. http://doctorpiter.ru/articles/16510/

Уголовное дело в отношении Антона Чуприна будет рассматривать Калининский районный суд.