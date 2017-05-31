Роспотребнадзор предупредил о пестицидах в черногорском вине
Дипломатический кризис в отношениях России и Черногории дополнил запрет на ввоз алкоголя. Сельскохозяйственные ядохимикаты в черногорском вине обнаружил Роспотребнадзор.
Как 31 мая сообщила пресс-служба ведомства, пестициды и пластификаторы в 24 партиях алкоголя, произведенного черногорской компанией «13.JUL PLANTAZE» AD, обнаружили еще в конце апреля, тогда же и был ограничен импорт. Арбитражный суд Москвы постановил конфисковать около 15,5 тысяч бутылок вина, более 16 тысяч бутылок арестовали в Подмосковье.
Роспотребнадзор предупреждает, что часть продукции все еще может стоять на полках магазинов, но успокаивает потребителей строгим контролем данного вопроса.
Справка:
28 апреля парламент Черногории ратифицировал соглашение присоединении страны к НАТО, после чего балканское государство поддержало антироссийские санкции. 29 мая российскому послу в Черногории была вручена нота протеста после депортации из России депутата правящей черногорской партии Миодрага Вуковича. В связи с этим МИД России заявил, что высылка парламентария стала ответом на санкционную политику. По информации СМИ, российские власти запретили въезд на территорию страны премьер-министру Черногории Душко Марковичу, бывшему премьер-министру Айвану Браджовику и главе Демократической партии социалистов Майло Дхукановику.