Роспотребнадзор предупредил о пестицидах в черногорском вине

Дипломатический кризис в отношениях России и Черногории дополнил запрет на ввоз алкоголя. Сельскохозяйственные ядохимикаты в черногорском вине обнаружил Роспотребнадзор.

Как 31 мая сообщила пресс-служба ведомства, пестициды и пластификаторы в 24 партиях алкоголя, произведенного черногорской компанией «13.JUL PLANTAZE» AD, обнаружили еще в конце апреля, тогда же и был ограничен импорт. Арбитражный суд Москвы постановил конфисковать около 15,5 тысяч бутылок вина, более 16 тысяч бутылок арестовали в Подмосковье.

Роспотребнадзор предупреждает, что часть продукции все еще может стоять на полках магазинов, но успокаивает потребителей строгим контролем данного вопроса.