Метро «Маяковская» закрыли из-за кошки
Станция метро Петербурга «Маяковская» и переход на «Площадь Восстания» закрыты из-за забытого предмета.
Как стало известно «Фонтанке», сообщение об обнаружении на платформе «Маяковской» бесхозного предмета поступило в справочную метрополитена в 13.50 тридцать первого мая. По данным нашего издания, причиной переполоха стала одинокая кошка-копилка, видимо, потерянная одним из пассажиров. Место находки оцеплено. На месте ждут взрывотехников ОМОНа.
Поезда следуют через «Маяковскую» без остановки.