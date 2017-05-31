СМИ: Премьер-министру Черногории запретили въезд в Россию

Российские власти запретили въезд на территорию страны премьер-министру Черногории Душко Марковичу, бывшему премьер-министру Айвану Браджовику и главе Демократической партии социалистов Майло Дхукановику. Об этом 31 мая пишет «Газета.ру» со ссылкой на местное издание «Вечерние новости».

По информации СМИ, черный список включает в себя имена минимум 70 человек.

Сообщается, что въезд на территорию России был запрещен тем членам правительства, которые одобрили протокол о присоединении страны к НАТО.

29 мая российскому послу в Черногории была вручена нота протеста из-за депортации из страны депутата правящей черногорской партии Миодрага Вуковича. В связи с этим внешнеполитическое ведомство РФ заявило, что высылка парламентария стала ответом на присоединение Черногории к антироссийским санкциям Евросоюза. Днем ранее МИД Черногории обвинил Россию в поддержке черногорской оппозиции.