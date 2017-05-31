Путин разрешил нанимать рабочих из Турции

Президент России Владимир Путин отменил запрет нанимать на работу граждан Турции, который действовал с 2016 года. Указ за подписью главы государства опубликован 31 мая на сайте Кремля.

Документ разрешает российским компаниям привлекать турецких рабочих, а турецкие компании более не ограничены в выборе работ или услуг, которые они могут оказывать в России.

Также указ вносит изменения в список граждан Турции, которые имеют право безвизового въезда в Россию. Министерству иностранных дел президент поручил уведомить Турцию о частичном возобновлении действия соглашения между правительствами стран об условиях взаимных поездок граждан.

Специальные экономические меры были введены после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик. С 1 января 2016 года компаниям, находящимся под юрисдикцией Турции или контролируемым турецкими гражданами, было запрещено выполнять в России ряд видов работ и услуг.

Запрет коснулся строительства зданий и инженерных сооружений, деятельности в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, исследований и анализа, деятельности туристических агентств, гостиниц, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также обработки древесины. При этом он не применялся к ранее заключенным контрактам.

Кроме того, с 1 января 2016 года российским работодателям было запрещено нанимать работников из числа граждан Турции.

Отношения двух стран наладились после письма с извинениями за сбитый самолет, которое президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил в июле 2016 года.