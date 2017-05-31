На «Проспекте Большевиков» мужчина упал на рельсы

Упавший на рельсы человек вызвал сбой в движении поездов на оранжевой ветке петербургского метро днем 31 мая. Инцидент произошел около 12.50 на станции «Проспект Большевиков» .

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городской подземки, мужчина остался жив. По словам очевидцев, он почувствовал себя плохо и упал на пути.

Происшествие сказалось на движении поездов, которые идут с увеличенным интервалом. По уточнению от метрополитена, задержка небольшая и в ближайшее время график восстановят.