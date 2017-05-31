«РЖД Тур» предлагает летние железнодорожные туры - отдых на море

До летнего отпуска – рукой подать. Самое время начинать задумываться о ласковом море, залитых солнцем пляжах, цветущих магнолиях и незабываемом отдыхе в семейном кругу.

Компания «РЖД Тур» подготовила комфортные варианты черноморского отпуска в курортных городах Краснодарского края.

Наверняка каждый из нас помнит с детства те моменты предвкушения, когда куплены билеты на поезд, родители собирают чемоданы, а ты уже грезишь первой встречей с искрящимся морем. Незабываемая панорама бескрайних морских просторов, открывающаяся из окна вагона, у многих остается в памяти на долгие годы.

Фотобанк Lori

Да и что может быть приятнее, чем убаюкивающий стук колес, оставляющий позади все заботы трудовых будней и суету городских улиц. Компания «РЖД Тур» приготовила множество вариантов комфортного размещения на Черноморском побережье. Каждый найдет здесь свой идеальный «оазис» для отдыха душой и телом.

Фотобанк Lori

В стоимость тура уже включен ж/д проезд, так что остается только выбрать отель и наиболее подходящий именно вам курорт – спортивный Сочи, уютный Адлер, средневековую Хосту или другие.

Главное преимущество летнего отдыха с «РЖД Тур» в том, что вам не придется самостоятельно отслеживать билеты на поезд, которые раскупаются моментально еще за 45 дней до поездки, и потом не придется искать места в переполненных санаториях или отелях. При оформлении тура вы выбираете маршрут и отель необходимого типа, а дальше остаётся только собрать чемоданы и вовремя сесть в поезд.

Фотобанк Lori

Также есть возможность выбрать длительность путешествия – 7, 10, 12, 13 или 15 дней.

Если при бронировании Вы не нашли желаемый курорт или отель – не расстраивайтесь, специально для Вас компания «РЖД Тур» предложит индивидуальный тур.

Узнать подробную информацию и забронировать тур можно здесь.