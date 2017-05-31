Исполняющей обязанности директора Исаакия стала Ирада Вовненко
Детскую писательницу Ираду Вовненко представили как нового исполняющего обязанности директора ГМП "Исаакиевский собор". Об этом "Фонтанке" 31 мая сообщили участники совещания в дирекции музея.
Отметим, что Ирада Вовненко с 2003 года работала главным специалистом международного отдела ГМЗ "Царское Село", также принимала участие в проекте восстановления Янтарной комнаты. С 2009 года руководила проектом "Собрание друзей Исаакиевского собора". До последнего момента являлась заместителем директора по общественным связям ГМП. Также Вовненко пишет книги и является членом Союза писателей России. В 2011 году издала книгу вместе с польским писателем Янушем Вишневским "Любовь и другие диссонансы". Кроме того, с 2006 года Вовненко пишет детские исторические книги.
Напомним, что в конце апреля стало известно, что народный артист РФ Николай Буров, выступающий против передачи Исаакиевского собора РПЦ, намерен покинуть пост директора. Его полномочия закончатся 5 июня.
Справка:
О передаче Исаакиевского собора заговорили после того, как губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января 2017 года сообщил о том, что решение уже принято, и здание будет отдано Церкви в пользование. После этого горожане разделились на два лагеря: представители первого устраивают митинги и шествия в защиту Петербурга, второго — участвуют в крестных ходах вокруг Исаакия.
28 марта Горизбирком принял решение о проведении референдума о передаче Исаакия. Теперь документ должны рассмотреть в Законодательном собрании, а инициаторы – собрать 75 тысяч подписей петербуржцев.