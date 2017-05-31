Исполняющей обязанности директора Исаакия стала Ирада Вовненко

Детскую писательницу Ираду Вовненко представили как нового исполняющего обязанности директора ГМП "Исаакиевский собор". Об этом "Фонтанке" 31 мая сообщили участники совещания в дирекции музея.

Отметим, что Ирада Вовненко с 2003 года работала главным специалистом международного отдела ГМЗ "Царское Село", также принимала участие в проекте восстановления Янтарной комнаты. С 2009 года руководила проектом "Собрание друзей Исаакиевского собора". До последнего момента являлась заместителем директора по общественным связям ГМП. Также Вовненко пишет книги и является членом Союза писателей России. В 2011 году издала книгу вместе с польским писателем Янушем Вишневским "Любовь и другие диссонансы". Кроме того, с 2006 года Вовненко пишет детские исторические книги.

Напомним, что в конце апреля стало известно, что народный артист РФ Николай Буров, выступающий против передачи Исаакиевского собора РПЦ, намерен покинуть пост директора. Его полномочия закончатся 5 июня.