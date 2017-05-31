Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем

30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?

«Экзамен оказался сложнее того уровня, к которому нас готовили в школе», «…с репетитором я не разбирала таких заданий» – такие комментарии оставляют девятиклассники в социальных сетях.

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К сожалению, такие комментарии – не жалобы слабых учеников, они подкрепляются результатами прошлого года: в 2016 году более 50% школьников получили на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.

В дополнение ко всему, в следующем году в ОГЭ по русскому языку появится устная часть и исчезнет тестовая. Как же избежать подобных проблем с экзаменом?Необходимо заранее понимать, что вас ждёт в 9 классе, ведь от результатов ОГЭ зависит поступление в колледж, профильный класс и результат ЕГЭ.

maximumtest.ru

Хотите разобраться во всём, что связано с ОГЭ и не допустить ошибок нынешних девятиклассников?

4 июня в Санкт-Петербурге пройдёт специальный форум, на котором вы сможете:

-ответить на вопрос, каким образом нужно готовиться к ОГЭ

-узнать, как сделать правильный выбор между школой и колледжем

-пройти бесплатную профориентацию и обсудить результаты со специалистом (в присутствии родителей)

Участие в мероприятии бесплатное (количество мест ограничено – необходима предварительная регистрация). Зарегистрироваться можно на сайте: maximumtest.ru/events/oge9 или по телефону: 8-800-775-83-71

Начало в 12:00, место проведения: ул. Максима Горького, д. 75, 2 этаж.