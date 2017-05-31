В «Девяткино» откроется второй кассовый зал

Горожане смогут быстрее уехать со станции метро Петербурга «Девяткино». 1 июня там откроется второй кассовый зал.

Как сообщает ГУП «Метрополитен Петербурга», для пассажиров будут работать еще два окна и шесть автоматов по продаже проездных документов.

«Девяткино» – последняя станция на красной ветке городской подземки. Кроме масштабной застройки неподалеку, сюда же со стороны Приозерска приезжают электрички. Согласно открытым данным, станцией ежедневно пользуются не менее 23 тысяч человек.