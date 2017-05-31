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31.05.2017 12:34

В «Девяткино» откроется второй кассовый зал

Горожане смогут быстрее уехать со станции метро Петербурга «Девяткино». 1 июня там откроется второй кассовый зал.

Как сообщает ГУП «Метрополитен Петербурга», для пассажиров будут работать еще два окна и шесть автоматов по продаже проездных документов.

«Девяткино» – последняя станция на красной ветке городской подземки. Кроме масштабной застройки неподалеку, сюда же со стороны Приозерска приезжают электрички. Согласно открытым данным, станцией ежедневно пользуются не менее 23 тысяч человек.


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31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
«ФОРТОЛЕТ»
31.05.2017 10:37
3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"
3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Фото предоставлено компанией РЖД Тур
30.05.2017 17:40
Сезонное предложение от РЖД Тур – летняя паровозная прогулка
«Есть такая страна на свете, где в своих поездах разъезжают дети» — эту цитату Джанни Родари можно увидеть на стене вдоль путей Малой Октябрьской детской железной дороги.
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«Кивеннапа»
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