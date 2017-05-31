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31.05.2017 17:00

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи в финальной секции ЖК «ЗимаЛето»

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи в финальной секции ЖК «ЗимаЛето»
ЖК «ЗимаЛето»

В продажу вышла последняя секция проекта ЖК «ЗимаЛето» от Setl City – корпус 4 секция 2. На выбор представлены студии, одно- и двухкомнатные квартиры с живописными видами на Большую Охту и прогулочную зону вдоль реки.

Все квартиры сдаются с полной чистовой отделкой по стандартам Setl City «Ваниль» и «Шоколад». Оценить качество отделки и ознакомиться с планировками квартир можно в шоу-румах, расположенных в первом корпусе жилого комплекса.

ЖК «ЗимаЛето» возводится всего в 5 минутах ходьбы от ст. м. «Ладожская». Проект отличает высокая стадия готовности: два корпуса уже сданы, еще два застройщик планирует сдать до конца года. Ввод в эксплуатацию четвертого, завершающего проект, корпуса запланирован на 3 квартал 2018 года.

Здесь появится вся необходимая социальная и торговая инфраструктура. Во дворе расположатся собственная школа со спортивным стадионом и детский сад. Предусмотрены также охраняемый подземный паркинг и открытые автостоянки.

Напомним, ранее в ЖК «ЗимаЛето» открылся офис продаж «Петербургской Недвижимости». Здесь покупатели могут получить все виды услуг по принципу одного окна: подбор и бронирование квартиры, оформление заявки на ипотеку, страхование и регистрация собственности. 

Справка о компании Setl City
Справка о компании «Петербургская Недвижимость»
 


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