Пара мошенников, играя на чувствах, стала владельцами двух квартир в Петербурге

Пенсионерка и обманутый муж остались без своих квартир в результате действий двух мошенников. Последними теперь займется суд.

Как сообщает горпрокуратура 31 мая, суд рассмотрит три эпизода мошенничества с имуществом горожан. По версии следствия, в 2012 году один из обвиняемых арендовал у пожилой женщины комнату, периодически покупал ей еду и алкоголь и, в общем, вел себя по-добрососедски. Когда старушка уже полностью доверяла своему соседу, он предложил ей продать квартиру, а заодно и оформить на него доверенность на распоряжение автомобилем пенсионерки. Потенциальным покупателем стала вторая обвиняемая по делу — фиктивная сделка состоялась, и пожилой женщине пришлось отправиться жить в деревню, жилое помещение в которой было куплено для придания законности договору купли-продажи. Машину сосед продал, получив за нее 60 тысяч рублей.

Отдельно обвиняемая, как считает следствие, вышла замуж за человека, среди достоинств которого ее волновала только жилплощадь. После свадьбы она приняла право собственности на принадлежащую мужу долю квартиры, тем самым лишив его имущества.

Рассмотрением дела займется Калининский районный суд.