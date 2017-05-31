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31.05.2017 12:40

Новые проекты «Группы ЛСР» на Петровском острове получили название

Новые проекты «Группы ЛСР» на Петровском острове получили название
ПАО «Группа ЛСР»

Выбраны названия для трех  жилых комплексов, входящих в состав масштабного проекта «Группы ЛСР» на Петровском острове в Санкт-Петербурге: Neva Haus, Neva Residence и Neva Art.

Здесь компания построит апартаменты и жилые комплексы премиум- и бизнес-класса общей полезной площадью 238 тыс. кв. м.

Петровский остров превращается в новый центр премиальной недвижимости Санкт-Петербурга. «Группа ЛСР», ведущая строительство элитной недвижимости в Санкт-Петербурге с 1993 года, осенью планирует начать продажи квартир в первой части своего масштабного проекта – в жилом комплексе премиум-класса Neva Haus.

Neva Haus, состоящий из восьми домов, будет построен вдоль береговой линии р. Ждановка, из окон ряда квартир также будет открываться вид на Малую Невку и Крестовский остров. Благодаря локации в центральной в части острова, будущие жители смогут быстро добраться до яхт-клуба на Петровской косе или Большого Петровского Парка. В начале 2018 года компания выведет на рынок еще два проекта в южной части острова: жилой комплекс бизнес-класса Neva Residence и комплекс апартаментов Neva Art. 

«Группа ЛСР» анонсировала новый проект в конце января 2017 года, объявив о сделке по приобретению земельных участков на Петровском проспекте, д.9, д. 11 и на Ремесленной улице, д.17. Жилые комплексы, которые компания планирует построить на Петровском острове, будут полностью обеспечены всей необходимой коммерческой и социальной инфраструктурой, подземными паркингами и другими объектами, формирующими комфортную среду проживания. Их строительство будет осуществляться в несколько очередей. Период реализации проектов  – 2017-2022 гг.

Петровский остров – уникальная территория: зеленый парк, окружающее водное пространство, близость самых известных достопримечательностей. Обособленность территории и небольшая площадь острова способствуют формированию однородной социальной среды, что так важно для покупателей жилья  премиум-класса. 

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»


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31.05.2017 12:40

Новые проекты «Группы ЛСР» на Петровском острове получили название

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Новые проекты «Группы ЛСР» на Петровском острове получили название
Выбраны названия для трех жилых комплексов, входящих в состав масштабного проекта «Группы ЛСР» на Петровском острове в Санкт-Петербурге: Neva Haus, Neva Residence и Neva Art.
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