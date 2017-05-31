Петербурженок хотят стимулировать к рождению детей до 24-х лет

Законодательное собрание Петербурга утвердило в первом чтении законопроект, согласно которому родившим в возрасте от 20 до 24 лет полагаются выплаты – 50 тысяч рублей. Как сообщает корреспондент "Фонтанки", таким образом чиновники хотят стимулировать к рождению детей женщин в активном репродуктивном периоде.

"Доля рождений у матерей в возрасте до 30 лет за последние десять лет сократилась с 68,9% до 51,0%. Идёт смещение календаря рождений к старшим возрастам. В Санкт-Петербурге средний возраст матери при рождении первого ребенка приблизился к 29 годам (в начале 90-х годов прошлого века он составлял 22 года)",- утверждает представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков.

Согласно документу, с 1 января 2018 года в бюджете будет заложена новая статья – на выплаты молодым матерям может уйти 250 млн рублей (этих средств хватит на 5 тысяч женщин).

Предложение было поддержано в первом чтении.