LEGENDA запускает новую программу для инвесторов и арендаторов

Теперь вести бизнес в коммерческих помещениях компании LEGENDA стало еще выгоднее. Застройщик запустил специальную программу, которая избавит собственника и арендатора от взаимного поиска.

Smart-коммерция компании LEGENDA довольно востребована как среди покупателей, которые хотят инвестировать средства в востребованную коммерческую недвижимость, так и среди арендаторов, которые ищут качественные помещения в удачной локации для успешного ведения бизнеса. Понимая это, компанияLEGENDA запустила новую программу, связав инвестора и арендатора.

Теперь покупателям коммерческой недвижимости компания LEGENDA предлагает не только помещение, но и базу заинтересованных арендаторов. При этом все, что нужно сделать заинтересованным арендаторам – это выбрать понравившийся объект в одном из проектов компании и указать пожелание по размеру арендной ставки. После застройщик связывает собственника или потенциального покупателя с арендатором для обсуждения условий сотрудничества.

«Купить коммерцию с надежным арендатором или списком желающих снять помещение – логичное желание любого инвестора, – отмечает директор по продажам коммерческой недвижимости компании LEGENDA Леонид Фарисеев. – Мы четко понимаем, что будущее именно за такими сервисами, облегчающими доступ инвестора и арендатора друг к другу».

Новая программа бесплатна для участников и распространяется на все объекты коммерческой недвижимости компании LEGENDA.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development