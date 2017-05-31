Метро Петербурга изменило время повторного захода по суточному проездному

ГУП «Петербургский метрополитен» уменьшил время повторного использования суточного проездного. Однако совсем отменить зазор пока не планирует.

Как сообщает пресс-служба предприятия, с 1 июня 2017 года для суточных единых билетов на 1 сутки, 2 суток, 3 суток, 4 суток, 5 суток, 6 суток и 7 суток изменяется время запрета повторного действия. «Тайм-аут» для таких билетов составит 20 минут. Ранее этот зазор составлял полчаса. Уменьшение направлено на более качественное обслуживание клиентов, отмечают в подземке.

Стоимость суточных проездных варьируется от 180 рублей за 1 сутки до 680 за неделю.

Отметим, что временные ограничения отсутствую при использовании единого проездного – «Подорожника». Однако есть нюансы – первая поездка оплачивается с учётом скидки, остальные поездки в течение десяти минут после проведения первой транзакции оплачиваются по максимальному действующему тарифу.