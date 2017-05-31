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31.05.2017 12:14
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На операцию Лизе нужно 1,4 млн рублей

У шестилетней Лизы целый букет диагнозов. Родители девочки всеми силами стараются облегчить жизнь дочери: постоянные обследования, операции, реабилитации. Сейчас Лизе нужна еще одна операция. На неё необходимо почти 1,4 миллиона рублей.
На операцию Лизе нужно 1,4 млн рублей

Благотворительный фонд «Алёша» просит помочь в сборе средств.

Лиза Сыкеева, 6 лет.

Рубцовый стеноз гортани и трахеи, парез гортани, ДЦП, симптоматическая эпилепсия.

Требуется операция. Стоимость 1 371 300 руб.

У мамы Лизы беременность протекала хорошо. Врачи не выявили патологии. Но 30 октября 2010 года Лиза появилась на свет с врождённой пневмонией. Сразу после родов её положили в реанимацию, а через 7 дней выписали домой. Неожиданно малышка заболела острым бронхитом с сильной одышкой. К вечеру произошла остановка дыхания. На следующий день девочку снова перевели в реанимацию. Врач сообщил, что она перестала сама есть и глотать. Лизе поставили диагноз «рубцовый стеноз гортани и трахеи, парез гортани».

В течение следующих нескольких лет врачи установили ещё целую серию диагнозов: ДЦП, спастический тетрапарез, симптоматическая эпилепсия, ЗППР, синдром хронической микроаспирации, желудочно-пищеводный рефлюкс, носитель гастростомы и трахеостомы, аспирационный синдром и бульбарно-псевдобульбарный синдром.

Лиза часто болеет аспирационными пневмониями. В её бронхах постоянно скапливается мокрота, приходится постоянно санировать (удалять жидкость из бронхов с помощью вакуумного аспиратора). Чтобы было легче есть и дышать, Лизе поставили гастростому и трахеостому. Постепенно аспирация усилилась. Малышка начала чаще кашлять, иногда даже еда стала выходить из желудка и попадать в бронхи.

При поддержке другого благотворительного фонда Лизе уже провели первую операцию, в ходе которой израильские врачи выполнили перевязку слюнных желёз, что снизило количество слюны, попадающей в дыхательный просвет. Девочка начала себя лучше чувствовать и меньше болеть.

Теперь Лизе требуется дальнейшее лечение: перевязка слюнных протоков правой стороны, ларингоскопия, удаление трахеостомы. Операцию готовы провести в Израиле, но её стоимость – 20 771 EUR или 1 371 300 рублей (по курсу Сбербанка – 65,02 +1 рубль). С трахеостомой девочка не может часто выходить из дома, мыться, заниматься зарядкой и проходить реабилитацию по ДЦП. Но главное – в любой момент она может погибнуть.

Лиза – обычная девочка, которой нравится смотреть мультики и проводить время с мамой и папой. Родители очень любят Лизу, забывая обо всех её диагнозах. Они всеми силами борются за настоящее и будущее дочки и хотят, чтобы в её жизни было как можно меньше боли и горя.

О том, как помочь Лизе, можно узнать на её странице на сайте БФ «Алёша» – http://www.aleshafond.ru/children/sikeeva_liza/.


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