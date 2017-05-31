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31.05.2017 12:08

Сотрудники ДПС Пушкинского района спасли жильцов горящего дома

Сотрудники дорожной полиции в Пушкине спасли из горевшего дома трех жильцов. Руководство городской ГАИ рассматривает вопрос об их поощрении.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области, огонь в доме №4 по улице Новой в Пушкине наряд, состоящий из старлея Ильи Лазарева и лейтенанта Виталия Николаева, заметил около двух часов ночи 31 мая во время патрулирования. У частного дома горела крыша. Полицейские вызвали МЧС и коллег на подмогу. Сотрудники ГИБДД включили на машинах сирены и проблесковые маяки, чтобы разбудить граждан. Потом  полицейские перелезли через забор и, разбив стекло, залезли в пылающий дом и стали выводить граждан.

Сотрудники ДПС Пушкинского района спасли жильцов горящего дома

Инспекторы ДПС спасли двух мужчин и одну женщину. Прибывшие на место медики состояние погорельцев оценили как удовлетворительное.

 

 


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