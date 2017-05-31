В Пулково начались веерные задержки рейсов «Вим-Авиа»

Перевозчик «Вим-Авиа» 31 мая инициировал веерные задержки рейсов, отправляющихся из петербургского аэропорта Пулково. Пассажиры не смогут вовремя вылететь в Болгарию, Турцию и Москву.

Как сообщили «Фонтанке» в Пулково, назначенный на 15.10 вылет в турецкий Даламан (рейс 9317) задержан почти на тринадцать часов.

«Ориентировочное время вылета – 3:55 четверга, 1 июня», – уточнили в аэропорту.

Также задержан рейс авиакомпании в Домодедово. Борт должен был отправиться из Пулково сегодня в 11:30.

Ранее «Вим-Авиа» по техническим причинам отменила утренний рейс в турецкую Анталью, а 30 мая борт в болгарскую Варну отправился через восемь с половиной часов.

Утром 31 мая перевозчик заверил «Фонтанку», что контролирует ситуацию, и происходит всего лишь коррекция расписания.