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31.05.2017 12:25

INKERI компании ЮИТ - лидер рейтинга оригинальных проектов

INKERI компании ЮИТ - лидер рейтинга оригинальных проектов
INKERI

Жилой комплекс комфорт-класса INKERI, создающийся финской компанией «ЮИТ Санкт-Петербург» в исторической части города Пушкин, признан победителем рейтинга оригинальных жилых объектов, подготовленного редакцией журнала «Город 812».

Рейтинг ТОП-10 Original журнала «Город 812» отличается от предыдущих исследований, посвященных объектам различного класса. Редакция отказалась от традиционной систематизации проектов – комфорт-, бизнес-класс, элита – и составила рейтинг в целом наиболее интересных жилых комплексов, выделяющихся своими характеристиками и проектными решениями. Оценка оригинальности проектов (рассматривалось около двух десятков объектов) подразумевала анализ качества среды, создаваемой для жителей, и, в этом контексте, необычных решений.

Первое место в рейтинге оригинальных жилых проектов Петербурга занял 5-этажный комплекс комфорт-класса INKERI компании «ЮИТ Санкт-Петербург». Малоэтажный комплекс, спроектированный в стиле современной финской архитектуры, создается в городе Пушкин, в историческом районе София, рядом с парками и дворцами Царского села и Павловска.

INKERI
INKERI

Эксперты отметили привлекательность характеристик 5-этажного комплекса INKERI, о концепции которого можно кратко сказать: «В общем, уголок Финляндии в России».

5-этажные дома в стилистике современной финской архитектуры расположены на огражденной, охраняемой и благоустраиваемой в скандинавском стиле территории в историческом районе Царского села. В квартирах – большие финские балконы глубиной 1, 6 м, помещения финских саун в части квартир. На последних этажах – оригинальные мансардные квартиры с переменной высотой потолков (до 3, 9 м) и окнами увеличенного размера. Во всех домах на первых этажах отсутствуют встроенные коммерческие помещения, а в подвальных этажах располагаются кладовые, где жители могут хранить, например, лыжи, санки, велосипеды и другой инвентарь.

INKERI
INKERI

Первая очередь INKERI (9 домов на 598 квартир) сдана в сентябре 2016 года, в мае 2017 года ЮИТ ввел в эксплуатацию вторую очередь, состоящую из четырех домов (280 квартир). Сейчас строится четыре дома (245 квартир) третьей очереди, которые будут сданы в 2018 году. Всего в рамках проекта комплекса INKERI, создающегося на территории площадью 15,6 га, планируется строительство 130 тыс. кв. м. жилья (3000 квартир).

Справка о компании АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
 


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INKERI компании ЮИТ - лидер рейтинга оригинальных проектов

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