ЗакС отказался поддерживать запрос Дмитриевой о слиянии трёх больниц для ветеранов

Законодательное собрание Петербурга 31 мая отклонило запрос депутата Оксаны Дмитриевой о целесообразности слияния госпиталя ветеранов войны, а также 46 и 23 больниц в единый центр оказания помощи ветеранам. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», против обращения выступили единороссы, в последний момент поменявшие своё мнение.

Как говорится в тексте запроса, реорганизация больниц должна повысить качество обслуживания лиц льготной категории, но сами же блокадники выступают против объединения. По утверждению Дмитриевой, они и сейчас, после инсульта, вынуждены более года ждать очереди на реабилитацию и опасаются, что после слияния это время только увеличится.

Также Дмитриева обратила внимание, что качество обслуживания не льготных категорий также понизится. Расчётов, где будут лечится бывшие пациенты объединяемых больниц, в Смольном ей не предоставили. При этом депутат отметила, что, согласно ответам чиновников, реорганизацию больниц поддержала «Единая Россия».

Присутствующие в зале представители партии власти обвинили Дмитриеву в передёргивании фактов, заявив, что выступали против слияния, но после таких обвинений поддержать запрос не могут.

«Мы планировали поддержать ваше обращение. Но вы сделали все, чтобы мы голосовали за такую популистскую и аморальную позицию», — заявил глава фракции «Единой России» Александр Тетердинко.

В итоге городской парламент отклонил запрос.