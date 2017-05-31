В Петербурге пройдет «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных

17 июня сеть спортивных клубов OLYMP совместно с объединением «Строительный трест» проведет ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове.

Цель забега – сбор средств, которые будут направлены на развитие спорта среди детей с ограниченными возможностями.

В благотворительном забеге в парке ЦПКиО им. С.М. Кирова могут принять участие все желающие. Участникам забега необходимо зарегистрироваться на странице http://reg.o-time.ru/step1. php?event=17102 и внести стартовый взнос. При индивидуальном участии он составит от 200 рублей. Также в забеге могут принять участие команды из 10 человек. Победители получат памятные награды и призы от спонсоров.

Средства, собранные в рамках забега, будут переданы для закупки спортивного оборудования для коррекционной школы №584 «Озерки». На базе школы функционирует отделение дополнительного образования: ученики посещают секции, не только развивая свои способности, но и достигая высоких результатов на соревнованиях разных уровней. Так, в 2015 году команда школы заняла первое место в Лиге юниоров по баскетболу на колясках.

Беслан Берсиров, заместитель генерального директора АО «Строительный трест»:



«Благотворительные мероприятия давно стали частью спортивной жизни нашего общества. В прошлом году наш «Добрый – ЗАбег!» собрал более 300 неравнодушных людей. Я рад, что мероприятие становится ежегодным, и думаю, что в этом году оно будет иметь еще больший охват. Такие мероприятия призваны привлечь внимание общественности к необходимости организации массовой физической культуры и спорта для всех категорий детей и подростков и способствовать открытию секций и кружков спортивной направленности для особенных детей».

Алексей Ковалев, президент холдинга «Алекс Фитнес»:



«Общеизвестно, что для детей с ограниченными возможностями спорт является одной из главных мотиваций и жизненных целей, а зачастую может способствовать реабилитации и улучшению качества жизни. Это утверждение – ключевое в основе философии деятельности нашего холдинга: спорт должен быть доступным! Поэтому мы уверены, что в этом году благотворительный забег соберет еще больше участников, искренне желающих оказать посильную помощь детям».



Справка о компании АО «Строительный трест»

