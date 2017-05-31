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31.05.2017 11:50

Петербургская «Лента» заплатила 300 тысяч за кишечную палочку в томском салате

«Селедка под шубой» в томской «Ленте» оказалась приправлена кишечной палочкой. 300 тысяч рублей за некачественный салат заплатил петербургский гипермаркет.

Как сообщает городское управление Федеральной службы судебных приставов 31 мая, к административной ответственности магазин привлек Роспотребнадзор. Расплачиваться за приготовленную сотрудниками сомнительную еду представители «Ленты» не торопились, и тогда к делу подключились судебные приставы.

Юридически гипермаркет зарегистрирован в Петербурге, поэтому исполнительный лист приставы подписали в Северной столице, после чего руководство сети приняло решение о выплате всей суммы.


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